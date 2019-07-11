Сехудо вызвал на титульный бой Шевченко и Нуньес

Генри Сехудо в шуточной форме заявил о желании завоевать третий титул / Getty Images

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что хочет провести бой с любым обладателем чемпионского пояса в легком дивизионе. Среди возможных соперников он назвал и чемпионок UFC - Валентину Шевченко и Аманду Нуньес.

"Мне вовсе необязателен статус лучшего бойца UFC всех времен. Я и так являюсь величайшим спортсменом ММА. Конечно, я хотел бы завоевать и третий пояс. Было бы интересно подраться с победителем поединка Фрэнки Эдгар - Макс Холлоуэй. Но я бы хотел драться именно с Эдгаром.

Да и вообще, я готов к поединку с любым, кто весит от 99 до 149 фунтов. Если бы Аманда Нуньес захотела этого - я готов! Вызываю и Валентину Шевченко. Никаких пленных, мне нужно их золото, я - золотоискатель", - цитирует Сехудо TMZ.

Напомним, на UFC 238 Генри Сехудо стал чемпионом UFC в легчайшем весе.