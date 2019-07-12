Два российских бойца подписали контракты с UFC

12 июля 2019, 13:37

Российские бойцы Гамзатов и Аскаров перешли с ММА в UFC.

UFC
UFC / Profc.com.ua

Российские бойцы ММА Шамиль Гамзатов и Аскар Аскаров подписали контракты с UFC.

Об этом рассказал представитель россиян Ризван Магомедов.

"Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре", - цитирует Магомедова ТАСС.

26-летний Аскаров - бывший чемпион организации ACB, в ММА он одержал 10 побед и ни разу не проигрывал. Кроме того, Аскаров стал победителем Сурдлимпийских игр 2017 года, в них участвуют спортсмены с нарушением слуха.

28-летний Гамзатов раньше выступал в организации PFL. В ММА он одержал 13 побед и ни разу не проиграл. 

Напомним, американский боец Генри Сехудо в шуточной форме пригласил на бой чемпионок UFC - Валентину Шевченко и Аманду Нуньес. 

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ММА UFC новости спорта Шамиль Гамзатов Аскар Аскаров Ризван Магомедов
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