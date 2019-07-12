Барселона объявила о переходе Гризманна

Гризманн стал игроком Барселоны / Reuters

Каталонская Барселона объявила о трансфере нападающего мадридского Атлетико Антуана Гризманна. Гранатовые заплатили за француза 120 миллионов евро. Соглашение рассчитано на пять лет. Сумма отступных, прописанная в контракте с Барселоной составляет 800 миллионов евро.

Гризманн является воспитанником Реала Сосьедад. За клуб из Сан-Себастьяна он выступал с 2009-го по 2014-й год, после чего за 30 миллионов евро перешел в Атлетико. С мадридцами Антуан выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА в 2018 году, а также играл в финале Лиги Чемпионов. В 2016 году в составе сборной Франции играл в финале Евро, а в 2018-м выиграл Чемпионат мира.

В сезоне 2018/19 Гризманн забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах.

Напомним, недавно Атлетико провернул рекордный трансфер - купили за 126 миллионов евро португальца Жоау Фелиша.