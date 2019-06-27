Атлетико провернул рекордный трансфер

Жоао Фелиш / Спорт день за днем

Лиссабонская Бенфика продаст в мадридский Атлетико нападающего Жоау Фелиша. Испанцы заплатят за 19-летнего португальца 126 миллионов евро, сообщает португальская фондовая биржа.

Трансфер Фелиша будет официально закрыт в течение ближайших дней. Португалец станет самым дорогим подписанием в истории мадридского клуба.

В минувшем сезоне Жоау сыграл 43 матча на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач, а также дебютировал в сборной Португалии.

Отметим, что агент футболиста Жорже Мендеш получит 30% от суммы сделки - 36 миллионов евро.

Напомним, что Фелиш в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.