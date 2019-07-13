ФИФА введет технические поражения за расизм и дискриминацию

Международная Федерация Футбола / Reuters

ФИФА разработала новый Дисциплинарный кодекс, одним из новшеств которого является расширение прав арбитров матчей, сообщается на официальном сайте организации.

Президент Джанни Инфантино настаивал на введении ответственности за проявление расизма и дискриминации со стороны участников матча или болельщиков. После консультаций с шестью конфедерациями футбола и связанными с ними организациями, специалисты ФИФА разработали новый вариант дисциплинарных взысканий.

Отныне предлагается наделить арбитров правом останавливать матч в случае проявления расизма или дискриминации и засчитывать команде-нарушительнице техническое поражение. Система наказания будет включать в себя трехэтапную процедуру - сперва рефери должен будет публично потребовать прекратить нарушения. Затем, если это не поможет, приостановить матч и объяснить, что подобное категорические неприемлемо. В случае повторного проявления после первых двух мер, арбитр может досрочно завершить матч и засчитывать техническое поражение команде-нарушительнице.

Кроме того, ФИФА хочет ужесточить ответственность для игроков за проявление расизма, увеличив дисквалификацию за такие нарушения с 5 до 10 матчей.

Новый Дисциплинарный кодекс будет применяться в соревнованиях, проводимых непосредственно под эгидой ФИФА, то есть в поединках отборочного цикла на чемпионат мира-2022.

Напомним, в Северной Америке изменили систему отбора на ЧМ-2022.