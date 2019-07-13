ФИФА введет технические поражения за расизм и дискриминацию

Джанни Инфантино намерен строго бороться с ущемлением основных прав человека.
ФИФА разработала новый Дисциплинарный кодекс, одним из новшеств которого является расширение прав арбитров матчей, сообщается на официальном сайте организации.
Президент Джанни Инфантино настаивал на введении ответственности за проявление расизма и дискриминации со стороны участников матча или болельщиков. После консультаций с шестью конфедерациями футбола и связанными с ними организациями, специалисты ФИФА разработали новый вариант дисциплинарных взысканий.
Отныне предлагается наделить арбитров правом останавливать матч в случае проявления расизма или дискриминации и засчитывать команде-нарушительнице техническое поражение. Система наказания будет включать в себя трехэтапную процедуру - сперва рефери должен будет публично потребовать прекратить нарушения. Затем, если это не поможет, приостановить матч и объяснить, что подобное категорические неприемлемо. В случае повторного проявления после первых двух мер, арбитр может досрочно завершить матч и засчитывать техническое поражение команде-нарушительнице.
Кроме того, ФИФА хочет ужесточить ответственность для игроков за проявление расизма, увеличив дисквалификацию за такие нарушения с 5 до 10 матчей.
Новый Дисциплинарный кодекс будет применяться в соревнованиях, проводимых непосредственно под эгидой ФИФА, то есть в поединках отборочного цикла на чемпионат мира-2022.
Напомним, в Северной Америке изменили систему отбора на ЧМ-2022.