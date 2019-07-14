Еще одна украинская футболистка стала игроком Атлетико

Натия Панцулая стала игроком Атлетико / Официальный сайт

27-летняя украинская футболистка Натия Панцулая стала игроком мадридского Атлетико.

В прошлом сезоне Натия выступала в турецкой лиге за АЛГ Спор. В прошлом сезоне футболистка, находившись в роли капитана, помогла команде завоевать серебряные медали чемпионата.

"Возможность играть в таком клубе, как Атлетико - это что-то невероятное. Я очень рада и с большой ответственностью перехожу в эту команду, у которой большие планы на новый сезон", - отметила Панцулая.

До переезда в Турцию Панцулая выступала в Украине за Родину-Лицей, Тернополянку, Житлобуд-1 и Легенду-ШВСМ.

Напомним, ранее игроком Атлетико стала украинка Ольга Овдийчук.