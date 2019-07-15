Де Рандами кинула вызов Аманде Нуньес

Жермейн Де Рандами бросила вызов Нуньес / UFC Bet

Голландка Жермейн Де Рандами выразила готовность сразится с действующей чемпионкой промоушена в двух весовых категориях Амандой Нуньес.

"Не знаю, будет ли следующий бой с Нуньес. Не знаю, но мне хочется сразится с ней. Если чемпионка захочет защищать титул в полулегком весе, я буду только рада. Сейчас планирую отпуск, а уже после него буду готова снова драться. Слышала, что UFC хочет организовать турнир в Новой Зеландии. Мне нравится путешествовать. Если Аманда захочет провести защиту пояса там, я скажу "да". Не собираюсь долго ждать", - цитирует Де Рандами MMAJunkie.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 155 в Сокраменто Жермейн нокаутировала Аспен Лэдд за 16 секунд.