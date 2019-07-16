Источник: "Агент Гвоздика отказывается подтверждать бой с Бетербиевым"

Александр Гвоздик. / ringside24.com

Объединенный бой чемпионов в полутяжелом весе по версии WBC и IBF 32-летнего украинца Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) и 34-летнего россиянина Артура Бетербиева (14-0, 14 КО) может и не состояться, утверждает канадский новостной ресурс TVA Sports.

"Рано радоваться. Агент Гвоздика отказывается подтверждать бой против Бетербиева. Мне сообщили, что украинец категорически отказался от боя. Бетербиев находится в России, он готовится к бою со своим обязательным претендентом", – сообщает источник

Ранее стало известно, что Гвоздик осенью может провести бой с россиянином Бетербиевым.

Напомним, что в последнем бою Гвоздик защитил титул чемпиона мира победив французского боксера Дуду Нгумбу. Таким образом, Гвоздик успешно впервые защитил титул чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе, который он завоевал в декабре 2018-го, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.