Нурмагомедов атаковал чемпиона UFC

Хабиб Нурмагомедов

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в шутку атаковал обладателя титула в тяжелом весе Даниэля Кормье.

Сперва бойцы обсудили бой Нурмагомедова против Конора Макгрегора.

"На моем счету ни одного проигранного раунда", – сказал россиянин.

А потом вступили в шуточный поединок. Россиянин прыгнул на спину Кормье, и выполнил удушающий прием.

"Эй, чувак, подожди, подожди, что ты делаешь? Черт, да это самое большее на что ты способен", – сказал корчащийся на мате Кормье.

Соответствующее видео появилось в Инстаграме.

Кормье предстоит защищать чемпионский титул 17 августа в бою со Стипе Миочичем. Нурмагомедов проведет следующий поединок 7 сентября против временного чемпиона в легком весе Дастина Порье.

Напомним, что недавно двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова удушил украинского бойца Тараса Грицкива.