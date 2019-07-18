"Мейвезер умоляет о бое с Хабибом" - менеджер Нурмагомедова

Флойд Мейвезер умоляет Хабиба Нурмагомедова провести бой / YouTube скриншот

Али Абдельазиз, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший надеется на бой с россиянином.

"Я скажу вам одно, Флойд продолжает просить о бое с Хабибом. Он умоляет! У Флойда закончились деньги. Я говорю вам, со мной постоянно связываются и спрашивают про бой Флойда и Хабиба.

Но нам это неинтересно. В настоящий момент мы думаем о бое с Дастином Порье, он является первым претендентом. В нашем дивизионе много настоящих убийц. Также на повестке у нас Жорж Сен-Пьер, он может быть следующим. Думаю, он встретится с Нурмагомедовым раньше, чем Тони Фергюсон", - цитирует Абдельазиза TMZ.

Нурмагомедов проведет ближайший поединок 7 сентября против временного чемпиона в легком весе Дастина Порье.

Напомним, что недавно двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова удушил украинского бойца Тараса Грицкива.