Известный бразильский легионер покинул Шахтер

Веллингтон Нем / ФК Шахтер

Бразильский Флуминенсе официально сообщил о том, что арендовал у донецкого Шахтера полузащитника Веллингтона Нема. Срок соглашения рассчитан до конца 2019 года.

Ради того, чтобы отправиться в аренду в Флуминенсе, Нем продлил контракт с Шахтером до лета 2021 года.

"Большое счастье иметь возможность выступать за команду, которую я люблю, как свою семью. Я собираюсь выкладываться на полную, что мы могли добиться высоких целей", - заявил журналистам Нем.

В прошлом сезоне бразилец сыграл за Шахтер 24 матча во всех турнирах и забил 3 гола.

Напомним, недавно в красноярский Енисей перешел защитник Шахтера Даниил Сагуткин. К слову, ранее из Шахтера в клубы РПЛ отправилось два защитника - Иван Ордец перешел в Динамо, а состав Рубина пополнил Олег Данченко.