Известная теннисистка устроила стриптиз в баре

Барбора Стрыцова / obozrevatel.com

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, выигравшая Уимблдон в паре с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, в честь победы устроила вечеринку в Праге, сообщает Daily Mail.

В ходе празднования выпившая 33-летняя теннисистка сняла футболку, оставшись в бюстгальтере. В таком виде Барбора танцевала на глазах своих друзей и членов семьи. Чешская теннисистка собиралась и дальше раздеваться, но друзья сумели ее вовремя остановить.

Making a racket! Doubles winner Barbora Strycova toasts Wimbledon success with wild celebrations… that end with her shirtless in Prague cafe https://t.co/yoOM9Hrzas — MailOnline Sport (@MailSport) 19 июля 2019 г.

В финальном матче парного турнира Уимблдона Стрыцова и Се Шувэй нанесли поражение четвертой паре турнира канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань, со счетом 6:2, 6:4.

Стрыцова впервые выиграла турнир Большого шлема в парном разряде. Ранее ее лучшим результатом на Уимблдоне был выход в четвертьфинал в 2013 году.

Напомним, победителем Уимблдона в одиночном разряде стала румынка Симона Халеп, которая в финале победила американку Серену Уильямс.