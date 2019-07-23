Украинские судьи обслужат матч соперников Мариуполя в Лиге Европы

Сергей Бойко / УАФ

Украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко будет обслуживать матче второго квалификационного раунда Лиги Европы между голландским АЗ Алкмар и шведским Хеккеном.

Помощниками Бойко будут Владимир Володин, Александр Войтюк и Ярослав Козык.

Игра состоится 25 июля в Алкмаре. Отметим, что победитель этой пары выйдет в третий этап Лиги Европы, где сыграет с Мариуполем.

Напомним, что луганская Заря во втором квалификационном раунде сыграет с черногорской Будучностью.