Украинские судьи обслужат матч соперников Мариуполя в Лиге Европы

23 июля 2019, 15:10

Сергей Бойко рассудит матч Лиги Европы АЗ Алкмар – Хеккен.

Сергей Бойко
Сергей Бойко / УАФ

Украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко будет обслуживать матче второго квалификационного раунда Лиги Европы между голландским АЗ Алкмар и шведским Хеккеном.

Помощниками Бойко будут Владимир Володин, Александр Войтюк и Ярослав Козык. 

Игра состоится 25 июля в Алкмаре. Отметим, что победитель этой пары выйдет в третий этап Лиги Европы, где сыграет с Мариуполем.

Напомним, что луганская Заря во втором квалификационном раунде сыграет с черногорской Будучностью.

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Лига Европы Заря АЗ Алкмар новости футбола новости спорта Будучность Хеккен Сергей Бойко
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