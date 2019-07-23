Заря - Будучность: что известно о ближайшем сопернике луганчан по Лиге Европы

Будучность - Заря / УЕФА

25 июля луганская Заря проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником команды Виктора Скрипника стал клуб Будучность из Черногории.

Первый матч луганчане сыграют в Подгорице, а ответный 1 августа - в Запорожье.

Факты о Будучности

Будучность основана в 1925 году. Именно тогда основано спортивное объединение Зора. Смысл слова на сербском понятен - рассвет. Так что можем утверждать, что когда-то Будучность и Заря носили практически одинаковые названия.

Нынешнее название команда получила в 30-х годах. Будучность - в переводе с сербского означает Будущее.

До 80-х годов Будучность оставалась единственным черногорским клубом, который выступал в высшей лиге чемпионата Югославии. Всего за историю турнира команда отыграла 25 сезонов в элите, а лучшим результатом было шестое место в лиге. В Кубке Югославии команда дважды доходила до финала турнира, но трофей им так и не покорился.

В чемпионате Черногории Будучность трижды выигрывала золотые медали: в сезонах 2007/08, 2011/12 и 2016/17. Обладатель Кубка Черногории - 2012/13.

Будучность - первый соперник Зари в Лиге Европы / УЕФА

Участие в еврокубках

Обычно турнирный еврокубковый путь Будучности обрывается на первом раунде. Хотя были два момента - первый в Интертото-2005, когда черногорцы дома обыграли в ответном матче испанский Депортиво (2:1), но первую игру проиграли 0:3 и вылетели.

Второй - в Лиге Европы-2016/17. Со скрипом обыграв в первом раунде македонские Работнички (1:1, 1:0), Будучность вышла на бельгийский Генк, который дома выиграл первую встречу 2:0. Однако дома, в Подгорице, хозяева еще в первом тайме отыграли оба мяча и дело в итоге докатилось до серии послематчевых пенальти. В ней игроки Будучности сплоховали, не забив два удара, а гости били точно, не допустив ни единой осечки.

Будучность: кто тренер

Тренирует команду достаточно известный специалист - Бранко Брнович. Он является легендой Будучности, поигравший шесть лет за испанский Эспаньол. В свое время неоднократно вызывался в сборную Югославии.

Брнович ранее пять лет руководил сборной Черногории, а Будучность возглавил два года назад. Исповедует защитный стиль футбола с острыми выпадами по флангам.

Лидеры Будучности

Будучность не изобилует известными футболистами. Большая часть игроков являются воспитанниками клуба.

Transfermarkt оценивает стоимость игроков Будучности в 4,15 миллиона евро, что приблизительно эквивалентно стоимости игроков финалиста Кубка Украины Ингульца (3,85 млн).

Самый дорогой игрок Будучности - Петар Грбич, который поиграл за греческий Олимпиакос, сербский Партизан и турецкий Акхисар. Его стоимость оцениваться в 500 тысяч евро.

Матч Зари рассудит итальянская бригада арбитров / УЕФА

Будучность - Заря: кто судьи

Поединок будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистентами арбитра будут Лоренцо Манганелла и Джакомо Паганеззи. 4-й арбитр - Джанлука Манганьелло.

Делегат УЕФА - Клод Кремер (Люксембург).

Прогнозы букмекеров

Заря – фаворит матча. Луганчане более опытны, обладают более сильным составом. На успех Зари букмекеры дают коэффициент 1.88. Возможную победу Будучности оценивают с коэффициентом в 4.38. Ничью оценивают в 4.00.