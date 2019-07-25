Нурмагомедов попал на обложку Forbes

25 июля 2019, 15:51

Российский боец по популярности обошел певицу Ольгу Бузову и хоккеиста Александра Овечкина.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов стал главным героем очередного номера журнала Forbes.

Лицо Хабиба красуется на обложке специального выпуска Forbes Russia. Причиной стал тот факт, что 30-летний россиянин возглавил список "40 до 40" - перечень самых успешных российских знаменитостей в возрасте до 40 лет. В частности, Хабиб обошел певицу Ольгу Бузову и хоккеиста Александра Овечкина. 

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. 7 сентября Хабибу предстоит вторая защита титула - на турнире UFC 242 в Абу-Даби он сразится с американцем Дастином Порье.

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Forbes UFC Хабиб Нурмагомедов
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