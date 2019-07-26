Яремчук оформил дубль за Гент в Лиге Европы

Яремчук оформил дубль за Гент / XSport

Украинский форвард Роман Яремчук сделал дубль за бельгийский Гент в Лиге Европы против румынского Вииторула. Матч завершился с теннисным счетом 6:3 в пользу бельгийского клуба.

Яремчук стал настоящим героем встречи, записав в свой актив голевой дубль и две результативные передачи. Роман ассистировал партнерам в эпизодах с первым и третьим голом, и дважды отличился сам. На 42-й минуте Яремчук реализовал пенальти, а на 51-й минуте забил, воспользовавшись передачей Давида Джонатана.

Отметим, что в стартовом составе хозяев вышел Иван Пластун, а вот Роман Безус весь матч провел на скамейке запасных.

Напомним, что луганская Заря в гостевом матче в Подгорице взяла верх над черногорской Будучностью со счетом 3:1.

Лига Европы. Второй квалификационный раунд:

Гент (Бельгия) – Вииторул (Румыния) – 6:3 (5:1)

Голы: Асаре (4), Деягере (13), Кубо (35, 45), Яремчук (43 - с пенальти, 50) – Младен (21), Тиру (56, 61).