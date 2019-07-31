Заря - Будучность: где смотреть матч, кто судьи, прогнозы букмекеров

Заря - Будучность / Главред

Луганская Заря завтра, 1-го августа, сыграет ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской Будучности. Первый матч в Подгорице закончился со счетом 3:1 в пользу украинского клуба, что вселяет определенный оптимизм перед ответной игрой.

Напомним, что победитель этого противостояния в следующем раунде выйдет на победителя пары ЦСКА (Болгария) - Осиек (Хорватия).

Где смотреть матч

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Заря - Будучность в 19.00 покажет телеканал УНИАН.

Также видео трансляцию матча будет вести Главред.

Аншлага на матче с Будучностью не будет / ФК Заря

Аншлага на матче Заря - Будучность не будет

На данный момент реализовано около двух тысяч билетов. К слову, вместимость стадиона Славутич Арена в Запорожье - 12 000 зрителей.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов высказал свое мнение по поводу болельщиков.

"Играли в Подгорице. Население Черногории – 600 тысяч, население Подгорицы – 120 тысяч. На матч с Зарей пришло 6 тысяч болельщиков. Каждый сотый житель страны или каждый двадцатый житель города.

Минимальная цена билета, как мне сказали руководители клуба – 3 евро. Стадионы у нас с Будучностью одинаковые, но за два дня до матча, продано около 1700 билетов. Хотя, исходя из минимальной цены билета в 30 гривен, а максимальной в 100, что и является примерно 3 евро, а также населения Запорожья, которое составляет более 600 тысяч человек, то у нас уже не должно быть билетов в продаже.

Наверное, еврокубки не нужны в этом городе", – написал Сергей Рафаилов в Фейсбуке.

Нил Дойл рассудит ответный матч Зари с Будучностью / ФК Заря

Заря - Будучность: кто судьи

УЕФА назначил бригаду судей и официальных лиц, которые будут задействованы в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и Будучностью.

Встречу обслужит бригада арбитров из Ирландии во главе с Нилом Дойли. Ему будут помогать Даррен Кери и Дара Киган, четвертый арбит - Джон Маклоулин.

Судейский наблюдатель - Петр Сигурдссон (Исландия). Делегат УЕФА - Борис Станков (Болгария).

Прогнозы букмекеров

Перед матчем упали коэффициенты на победу Зари. На успех луганчан букмекеры дают коэффициент 1.30. Возможную победу Будучности оценивают с коэффициентом в 10.50. Ничью букмекера оценивают в 5.50.