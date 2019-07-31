"UFC против боя Нурмагомедова и Мэйвезера" - экс-чемпион UFC

Майкл Биспинг не верит, что бой между Нурмагомедовым и Мэйвезером состоится / Mma-Today.ru

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг оценил возможность проведения боя между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером.

"Идея такого поединка мне неинтересна, но я бы, безусловно, посмотрел их бой. Все мы знаем, что Флойд выиграет, но, как бы то ни было, всегда интересно взглянуть, как топ-боец смешанных единоборств принимает вызов в боксерском ринге.

Все же, думаю, этот бой не будет организован. О нем говорят и Флойд, и Хабиб, но не думаю, что UFC позволит им провести встречу. Наверняка они против этого боя. Все мы на контракте с лигой.

Да, в случае Конора и Флойда схема была сломана, но, если продолжать в том же духе, то много бойцов будут хотеть идти по этому пути, и это создаст проблемы", – считает Биспинг.

Напомним, ранее свое мнение об ирландском бойце Коноре Макгрегоре высказал Колби Ковингтон.