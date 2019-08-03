Российский кикбоксер избил свою девушку за отказ приготовить суп

Виталий Крутолевич / russian.rt.com

Российский боец, финалист Кубка мира по К-1 Виталий Крутолевич избил свою девушку за отказ сварить ему суп, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

По информации источника, спортсмен проживал вместе со своей девушкой Анастасией в Санкт-Петербурге. По словам девушки, пара полностью проживала за ее счет.

В один из дней боец разбудил девушку и потребовал приготовить суп. Анастасия отказалась и моментально получила удар в лицо.

"Причиной, как бы смешно ни звучало, оказался несваренный суп. Мы проснулись утром, все было хорошо, он решил заставить меня сварить суп. Я сказала, что я только проснулась и не буду готовить, на что он ответил, что меня заставит, оттащил за волосы на кухню. Произошла вспышка агрессии, первым же ударом он нанес мне три перелома на лице. Впоследствии он бил меня еще, но я уже находилась в шоковом состоянии и не осознавала происходящее", - цитирует пострадавшую Mash на Мойке.

Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело. Спортсмену грозит тюремный срок до трех лет.

Напомним, недавно экс-чемпиона мира по боксу Карлоса Бальдомира приговорили к 18 годам тюрьмы, за сексуальное насилие в отношении дочери. Расследование дела показало, что эпизоды насилия начались, когда жертве было 8 лет, и носили неоднократный характер.