Российский кикбоксер избил свою девушку за отказ приготовить суп

3 августа 2019, 03:29

Виталий Крутолевич может сесть в тюрьму за рукоприкладство.

Виталий Крутолевич
Виталий Крутолевич / russian.rt.com

Российский боец, финалист Кубка мира по К-1 Виталий Крутолевич избил свою девушку за отказ сварить ему суп, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

По информации источника, спортсмен проживал вместе со своей девушкой Анастасией в Санкт-Петербурге. По словам девушки, пара полностью проживала за ее счет.

В один из дней боец разбудил девушку и потребовал приготовить суп. Анастасия отказалась и моментально получила удар в лицо. 

"Причиной, как бы смешно ни звучало, оказался несваренный суп. Мы проснулись утром, все было хорошо, он решил заставить меня сварить суп. Я сказала, что я только проснулась и не буду готовить, на что он ответил, что меня заставит, оттащил за волосы на кухню. Произошла вспышка агрессии, первым же ударом он нанес мне три перелома на лице. Впоследствии он бил меня еще, но я уже находилась в шоковом состоянии и не осознавала происходящее", - цитирует пострадавшую Mash на Мойке.

Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело. Спортсмену грозит тюремный срок до трех лет. 

Напомним, недавно экс-чемпиона мира по боксу Карлоса Бальдомира приговорили к 18 годам тюрьмы, за сексуальное насилие в отношении дочери. Расследование дела показало, что эпизоды насилия начались, когда жертве было 8 лет, и носили неоднократный характер. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
побои кикбоксинг новости спорта Виталий Крутолевич
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

03:29
Российский кикбоксер избил свою девушку за отказ приготовить суп
03:27
Если Ляшко не наделает ошибок, может "дожить" до новых выборов в Раду - эксперт
03:08
Годовщины свадьбы: какие бывают, что дарить и как красиво поздравлять Фото
02:47
В России зоологи наши пользу от пожаров в Сибири
02:44
Гламурный Винник с винишком в руке обратился к одиноким волчицам
02:38
"Не тупи - поступи" - Андрей Пятов обратился к абитуриентам "ДНР/ЛНР"
02:24
Японская plus-size модель появилась на обложке модного журнала Фото
02:13
Диетолог рассказала, что можно есть на ночь, чтобы не поправляться
02:04
Джулиани обвинил Байдена в получении денег из Украины
01:50
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в августе-2019 Видео
01:29
Кличко обещает сделать "бронированным" скандальный мост в центре Киева
01:01
Отравление Скрипалей: США ввели второй пакет санкций против РФ - СМИ Видео
00:45
В России произошло кровавое ДТП с автобусом: много жертв и пострадавших Видео
00:29
Пять советов, которые сделают утренний секс незабываемым
00:12
Ученые выяснили, как связана грамотность в переписке и тяга к сексу
02 августа, пятница
23:58
В Киеве популярная группа устроит кавер-концерт в день рождения Земфиры Видео
23:50
Полиция задержала мать, выбросившую в Черкассах мертвого сына в чемодане
23:29
Сценарист рассказал о важной сцене, выкинутой из сериала Чернобыль
23:03
"В 1941 немцам отдать": владелец сафари-парка в Крыму негодует из-за пожаров в Сибири
22:41
Жерсон Родригес: Сердце подсказало, что переход в Динамо верный шаг Видео
21:59
Суд постановил возместить Портнову 7 млн грн из госбюджета
21:33
В Минрегион заявили о легализации аренды жилья
21:30
"Вы обещали, поэтому финансируйте": Зеленский ответил хитрому нардепу по ремонту дорог Видео
20:56
Путин упростил украинцам проживание в РФ Видео
20:34
В Польше чаще отказывают во въезде украинцам
20:01
Эксперт назвал рычаги влияния Порошенко в новой Раде
19:54
Данилюк анонсировал переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа Видео
19:29
Посольство США в Украине заявило об угрозе ИГИЛ на День независимости
19:26
В Раде рассказали о тренингах, где поднатаскают новоизбранных нардепов Видео
19:18
"Путин не х*йло": комбат копов Киева свирепствовал в Одессе - видео Видео
19:06
Фосфор, мышьяк и хлор: в Крыму назревает еще одна экологическая катастрофа
18:58
Зеленский примкнет к обучающимся в Трускавце "слугам народа" Видео
18:55
Звезда Гарри Поттера обнажилась и совершила каминг-аут Фото
18:48
На Прикарпатье Зеленского с овациями попросили отстроить мост Фото Видео
18:32
Выбирали "смотрящего" за СИЗО: в Бахмуте сорвали большую сходку "воров в законе" - видео Видео
18:31
Датского гольфиста задержали за сексуальные домогательства
18:28
Забрызгали газом и разбили патрульное авто: под Киевом - очередное нападение на копов
18:25
"Гоблины на Донбассе": у Зеленского предложили забыть о региональных языках
18:10
"У чертей мокрые штаны": Зеленского похвалили за разборки в Ивано-Франковске Видео
18:08
Матч за Суперкубок УЕФА будет судить арбитр-женщина Стефани Фраппар
17:58
Зеленский с вертолета снимал пейзажи Прикарпатья Видео
17:56
"Ищите деньги": Зеленский нашел, на кого "повесить" ремонт аэропорта Видео
17:49
"Дешевый алкоголь и жилье": блогер советует из РФ переезжать в "ДНР" Видео
17:46
Умерла Александра Стрельченко: причина смерти любимицы Брежнева и Хрущева Видео
17:17
Зенит купил форварда Барселоны за 40 млн долларов
17:13
"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс озвучила реальные перспективы Украины в НАТО Видео
17:13
Раздача паспортов РФ: получатели найдены, их допрашивают – Матиос Видео
17:00
СБУ осталась Службой Беспредела Украины? Фото реклама
16:55
Украинские саперы нашли более 30 мин возле моста в Станице Луганской
16:50
"Трампу позвоню по поводу этого черта": Кличко ответил на мем Богдана Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять