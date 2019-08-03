Тамара Токмачева: Нашей сборной не хватает профильных специалистов

Тамара Токмачева / Фото из личного архива

С 5 по 11 августа Киев второй раз в своей истории примет чемпионат Европы по прыжкам в воду. Сильнейшие прыгуны Континента будут вести борьбу не только за награды турнира, но и за путевки на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Главред накануне старта сборной Украины в чемпионате Европы пообщался с главным тренером нашей сборной Тамарой Токмачевой.

- Перед стартом на чемпионате Европы сборная Украины выступила на чемпионате Мира. Кого из наших сборников вы выделите? Кто на данном этапе, на пике подготовки, а кому наоборот надо еще набрать форму?

- На пике формы, на чемпионате Мира был Алексей Середа и Олег Сербин. В индивидуале у Середы - 4-е место и в синхроне - 4-е место. Точно также Сербин – он в синхроне вместе с Середой занял 4-е место. Поэтому именно эти два спортсмена сейчас в наилучшей форме.

Остальным ребятам необходимо немного поработать, чтобы набрать форму, даже тем, кто завоевал лицензии – это Виктории Кесарь и Олегу Колодию. Елена Федорова тоже не в лучшей форме (вернулась к соревнованиям после рождения ребенка - прим. Главред). К сожалению, травмы не позволили Софии Лыскун, выступать на чемпионате мира. Да и, Анна Письменская полгода пропустила из-за травмы плеча.

- В последнее время отличные результаты демонстрирует 13-летний Алексей Середа. В чем его феномен? Как в столь юном возрасте он создает конкуренцию более опытным прыгунам?

- Во-первых, в нашем виде спорта, очень ранняя специализация. Дети стартуют, начиная с четырнадцати лет, и принимают участие в международных стартах. По такой же схеме в свое время готовились - Саша Бондарь, Аня Письменская, Елена Федорова и Илья Кваша. Они также очень рано начали выезжать на международные соревнования и показывали там отличные результаты.

Тамара Токмачева дает наставления Алексею Середе / Фото из личного архива

- Кто из сверстников Середы может в ближайшее время повторить его достижения?

- Могу назвать много фамилий, которые в таком же возрасте будут выступать на соревнованиях, а вот до какого уровня они дойдут - это покажет время. Давайте пока не будем переходить на персоналии, чтобы все ребята старались и были стабильны в прыжках.

- Знаем, что вы тренировали Александра Бондаря, который сейчас выступает за сборную России. Как вам его выступления на ЧМ в Кванджу?

- Мне приятно наблюдать, за Сашей, которого мы готовили очень долгое время на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Он и сейчас показывает хорошие результаты в той программе, которую мы ему поставили.

На этом ЧМ он завоевал медали в индивидуале - на вышке десять метров бронзовую, и в синхроне серебряную. Очень жаль, что этот спортсмен не прыгает за нашу страну, хотя 15 лет тренировался в нашей школе под нашим руководством.

Тамара Токмачева со сборной Украины / Фото из личного архива

- Какая основная проблема, с которой приходится сталкиваться прыгунам в воду?

- Эта проблема не только в моем виде спорта, а вообще во всех видах спорта. Дело в том, что у нас слабая медицинская база, в плане восстановления наших спортсменов. С нами был на чемпионате мира главный врач Министерства, и мы эту тему с ним обсуждали. Мы работаем по новым методикам, делаем большие нагрузки для спортсменов, но они плохо восстанавливаются. Когда спортсмен не восстанавливается и опять получает нагрузку, то, и случаются эти травмы. Поэтому, конечно нужно поднимать этот вопрос на уровне Министерства, чтобы у нас был какой-то центр, где бы спортсмены получали современный комплекс реабилитации. Такие центры существуют во всем мире.

С 2005 года, когда я стала главным тренером, я писала целевую комплексную программу и указала, что кроме главного тренера, старшего тренера еще должны быть такие специалисты как тренер по СФП, по хореографии и реабилитолог. К сожалению, на сегодняшний день в нашей сборной таких специалистов нет. Мы, конечно, выкручиваемся, нанимаем со стороны, когда у нас есть возможность. Но необходимо, чтобы эти люди присутствовали, так как вид спорта сложно кардиоционный. Необходимость в таких специалистах существует очень большая, и мы в этом плане сильно проигрываем нашим соперникам.

- За счет чего наши конкуренты показывают лучшие результаты?

- Англия, Россия и Германия на соревнования выезжают составами, где намного больше персонала, который их обслуживает. Это врачи, массажисты, реабилитологи, тренер СФП и научная группа. Вот даже сейчас немцы приехали со своим оператором и со своей научной группой, которые снимают и делают анализ техники прыжков.

Мы же в свою очередь при выездах на любые старты, сталкиваемся с тем, что профильное министерство нам диктует определенное количество специалистов, которые должны с нами ездить. Надеюсь, что в скором времени ситуация поменяется!

Тамара Токмачева после очередного триумфа со сборной / Фото из личного архива

- Расскажите о себе. Как долго вы занимаетесь прыжками в воду?

- Я занимаюсь спортом с пяти лет. Начала заниматься плаванием, потом занималась спортивной гимнастикой. Я являюсь мастером спорта СССР по спортивной гимнастике. С 1993 года работаю в прыжках в воду. Являюсь заслуженным тренером Украины, заслуженным работником физической культуры и спорта. Также, была награждена двумя орденами – Княгини Ольги 3 и 2 степени.

- За долгие годы вы воспитали многих прыгунов, которые прославляли Украину на международных соревнованиях. Кем вы гордитесь больше всего?

- Я горжусь всеми спортсменами, всей своей сборной. Теми спортсменами, которые закончили и теми, которые сейчас в сборной. Я горжусь теми маленькими детками, которые только делают свои первые шаги. Спорт это тяжелый труд – это смелость, отвага, принятия решения в самые сложные ситуации. Все дети талантливы.

Я ими всеми горжусь и люблю безумно, поэтому выделять никого не буду. Есть, конечно, те, которые поднимали флаг нашей страны, есть те дети, которые не поднимают флаг нашей страны, но я люблю всех одинаково, независимо от их достижений.

- На каких этапах Гран-при и мировой серии будут выступать украинские прыгуны в ближайшее время?

- Сезон после чемпионата Европы будет закончен. Мы уже отстартовали в мировых сериях – это Япония, Китай, Канада и Англия. Также поучаствовали в Гран-при – это были Германия и Канада. Юношеская команда еще выедет на международные соревнования в Германию.

Тамара Токмачева дает установки своим подопечным / Фото из личного архива

- С каждым олимпийским циклом идет наращивание сложности прыжков, насколько мы способны выдержать эту гонку усложнений?

- Действительно с каждым годом сложность соревновательных программ все выше и выше. Коэффициент сложности. Уже есть девочки, которые выполняют прыжки из мужской программы. Конечно, мы пытаемся соответствовать. Когда-то наши спортсменки Федорова и Письменская первые выполнили прыжок 305 на трамплине один метр. Теперь же этот прыжок выполняют человек пять-шесть. Поэтому, конечно нужно подбирать тех спортсменов, которые смогут выполнять такие технически сложные прыжки с высоким коэффициентом.

- Нередко спортсмены жалуются на судейство во время больших соревнований. Насколько это объективно и есть ли необходимость реформировать систему судейства?

- О судействе очень много говорят и пишут. Почему прощают китайцам грубые ошибки в технике исполнения? Им прощают за счет того, что у них чисто погашенный вход. Поэтому, конечно же, лучше работать над входами и быть на голову сильней.

Очень много специалистов по прыжкам в воду говорят, что судейство на соревнованиях зачастую бывает не честным. Когда одного наказывают, а другому прощают грубые ошибки - это не правильно и не профессионально.

- Расскажите о подготовке сборной к предстоящему чемпионату Европы?

- Первое, что хочется отметить - приехав после чемпионата мира в Корее домой, между соревнованиями у нас осталось четырнадцать дней. Это время на адаптацию. Честно говоря, удержать спортсменов в отличной форме за это время очень тяжело.

Подготовка проходит очень неудобно, потому, что в бассейне работают рабочие, которые меняют трамплины, освещение. В итоге все время, сталкиваешься с какими-то трудностями.

Проводить такие соревнования у себя дома в своем бассейне – это очень престижно, это имидж страны, имидж федерации, и конкретно популяризация этого вида спорта в Украине, в Европе, да и в мире. Но конкретно для сборной команды - это своего рода неудобства. Наши врачи работают вообще в других кабинетах, и спортсмены естественно испытываю определенный дискомфорт.

- Какие ваши ближайшие планы после чемпионата Европы?

- Олимпийские игры впереди. У нас еще один старт для завоевания лицензии – это кубок мира, который будет в апреле в Японии, уже в том бассейне, где будут проводиться Олимпийские игры. В планах стояло 2-4 лицензии для сборной, а мы завоевали три, то есть план по лицензиям выполнен.

Большая проблема в сборной – это травмированные спортсмены. Как я уже говорила, у нас на чемпионат мира не выехала София Лыскун, а она на сегодняшний день является первым номером сборной. София - чемпионка Европы, двухкрантный призер юношеских Олимпийских игр, а также серебрянный призер Кубка мира. Без этой спортсменки команде было очень тяжело. Мы изначально планировали, что четвертую лицензию завоюет она.