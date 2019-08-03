Заря перед Лигой Европы арендовала форварда

Русин продолжит карьеру в Заре / Football.ua

Луганская Заря арендовала нападающего киевского Динамо Назария Русина. Срок соглашения – один год.

Русин является воспитанником Львова, за молодежные клубы которого выступал с 2011 по 2015 год. Затем перешел в киевское Динамо. Дебютировал в составе киевлян в 2017 году в матче Лиги Европы против албанского Шкендербеу. За Динамо сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

Играл за сборные Украины U-17, U-18 и U-19.

Напомним, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы Заря встретится с софийским ЦСКА.