Депортиво подписал украинского футболиста

Игрок Металлурга Пидлепенец перешел в Депортиво / UA-Football

Полузащитник запорожского Металлурга Евгений Пидлепенец пополнил легион украинских легионеров в Испании. Хавбек продолжит карьеру в Депортиво. Детали контракта не сообщаются.

В прошлом году Пидлепенец сыграл за Металлург 22 матча во всех турнирах и забил 3 гола.

Галисийцы сейчас выступают в Сегунде, но в прошлом сезоне едва не вернулись в Примеру, уступив в финале плей-офф Мальорке.

К слову, в Испании уже играют украинцы Андрей Лунин (Реал), Василий Кравец (Леганес), Роман Зозуля (Альбасете), Евгений Селезнев (Малага) и Орест Лебеденко (Луго).

Напомним, представитель Украины в Лиге Европы луганская Заря арендовала футболиста Динамо Назария Русина. Срок соглашения - один год.