Экс-чемпион UFC дебютировал в рестлинге с победы

Кейн Веласкес / Sportbox

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес успешно дебютировал в рестлинге. Веласкес принял участие в шоу TripleMania, которое прошло в Мехико.

Партнерами Веласкеса по команде стали Коди Роудес и "Психо Клоун". Трио рестлеров одержало уверенную победу над своими соперниками — Киллером Кроссом, Таурусом и Тексано-младшим.

Напомним, в последние годы Веласкес редко выходил в октагон из-за травм. В 2018 году он подписал новый четырехлетний контракт с UFC, но ушел из организации после того, как в начале 2019 года уступил Фрэнсису Нганну. Бой был остановлен уже на 26-й секунде из-за нокаута Веласкеса. После этого Кейн больше не выходил в октагон.

Напомним, недавно умер британский рестлер Адриан Маккаллам, выступавший под псевдонимом Львиное Сердце.