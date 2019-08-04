Донецкий Олимпик подписал иранского Месси

Захеди Шахаб / ФК Олимпик

Донецкий Олимпик подписал двухлетний контракт с 23-летним нападающим Захеди Шахабом.

Предыдущим клубом иранского футболиста был исландский ИВБ. Также игрок защищал цвета иранского Персеполиса. Отмечается, что Шахаб будет носить на спине восьмой номер.

"Для моей карьеры переход в Олимпик - шаг вперед. Здесь у меня есть возможность развивать свои навыки и продемонстрировать свой потенциал. Я хочу показать всем чего я стою. Я приехал сюда, потому что хочу побеждать вместе с командой. Моя мечта – играть в еврокубках. В Олимпике созданы все условия для этого", - цитирует Шахаба официальный сайт клуба.

Примечательно, что на родине Шахаба называют иранский Месси. Такое прозвище он получил за филигранную технику, и за красивые голы.

Напомним, что ранее Олимпик объявил о заключении контракта с Драманом Салу. Ранее донецкий клуб подписал контракты с шестью новичками. В их число вошли три украинца - вратарь Герман Пеньков, защитник Иван Трубочкин и хавбек Тарас Завийский. Кроме того, игроками Олимпика стали бразильские полузащитники Луис Фернандо и Фабиньо, а также нигерийский защитник Алию Абубакар.