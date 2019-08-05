Украинская феерия: Пластун, Безус и Яремчук забили за Гент

ФК Гент / Офицальный сайт

Четыре мяча украинских легионеров легли в основу победы Гента в матче второго тура чемпионата Бельгии против Эйпена. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу Гента.

Игорь Пластун открыл счет, подключившись к атаке своей команды при розыгрыше углового уже на второй минуте - мяч по пути задел защитника и влетел в ворота. Роман Яремчук реализовал пенальти, а Роман Безус, отличившись в каждом из таймов, записал на свой счет дубль.

Напомним, в матче Лиги Европы против румынского Вииторула дублем в воротавх соперника отметился украинский нападающий Роман Яремчук.

Гент - Эйпен - 6:1 (4:0)

Голы: Пластун, 2 (1:0); Нгаду-Нгаджи, 8 (2:0); Безус, 33 (3:0); Яремчук, 40 (пенальти) (4:0); Блондель С., 63 (4:1); Безус, 90 (5:1); Давид Дж., 92 (6:1).