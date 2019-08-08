Усик готовится к дебюту в супертяжах в Калифорнии

Александр Усик готовится к поединку в Калифорнии / Reuters

Украинский чемпион Александр Усик готовится к предстоящему поединку в супертяжелом весе в тренировочном лагере в Окснарде, штат Калифорния.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе 12 октября в Чикаго встретится с камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО).

Усик и Такам должны были встретиться еще в мае, однако за несколько недель до боя украинец получил травму и отложил свой дебют в хэвивейте.

В случае победы Усик в первой половине 2020 года может получить бой за титул WBO с победителем реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

Напомним, Усик провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав Тони Беллью. 38-летний Карлос Такам в декабре 2018-го победил техническим нокаутом Сенада Гаши.