Бернс победил Кунченко и другие результаты боев UFC Fight Night 156

Алексей Кунченко проиграл Гилберту Бернсу / UFC

В Монтевидео состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 156. В рамках предварительного карда свой третий бой в UFC проводил россиянин Алексей Кунченко. Его соперником был бразильский боец Гилберт Бернс.

Бой продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Бернсу.

Для Кунченко это поражение стало первым в карьере в смешанных единоборствах.

Напомним, в главном событии турнира чемпионка организации в наилегчайшем весе Валентина Шевченко единогласным решением судей победила Лиз Кармуш.

Результаты всех боев UFC Fight Night 156:

Вероника Мачеду vs. Полиана Виана. Победа Мачеду сдачей (армбар) Р1 1:09

Гилберт Бернс vs. Алексей Кунченко. Победа Бернса по очкам (29-28, 29-28, 29-28)

Родриго Варгас vs. Алекс да Сильва Коэльхо. Победа Коэльхо по очкам (30-27, 30-27, 30-27)

Джиральдо де Фреитас vs. Крис Гутьеррес. Победа Гутьереса по очкам (29-28, 27-30, 29-28)

Рожерио Бонторин vs. Раулиан Пайва. Победа Боторина ТКО (остановка врачем) Р1 2:56

Тешия Торрес vs. Марина Родригес. Победа Родригес по очкам (29-28, 27-30, 29-28)

Сайрил Гейн vs. Рафаэл Пессоа Нуньес. Победа Гейн сдачей (треугольник) Р1 4:12

Энрике Барзола vs. Бобби Маффетт. Победа Барзолы по очкам (28-29, 30-27, 29-28)

Родольфо Виейра vs. Оскар Пехота. Победа Виейры сдачей (треугольник) Р2 4:26

Волкан Уздемир vs. Илир Латифи. Победа Уздемира КО (панчи) Р2 4:31

Эдуардо Гарагорри vs. Умберто Банденай. Победа Гарагорри по очкам (30-27, 30-27, 30-27)

Висенте Луке vs. Майк Перри. Победа Люке по очкам (28-29, 29-28, 29-28)

Валентина Шевченко vs. Лиз Кармуш. Победа Шевченко по очкам (50-45, 50-45, 50-45).