"Одесса - гостеприимный город": экс-футболист сборной России провел отпуск в Украине

Александр Самедов проводит отпуск в Одессе / sport.ua

Бывший полузащитник сборной России и московского Спартака Александр Самедов, который этим летом объявил о завершении игровой карьеры, провел отпуск в Украине в гостях у Андрея Воронина.

"Дерибасовская улица - одна из главных улиц города Одессы! А Одесса, как известно, один из самых гостеприимных городов! Как всегда душевно", - написал Самедов в Инстаграме.

"Брат, спасибо за супер отдых!" - поблагодарил россиянин Андрея Воронина.

"Красавцы", - отреагировал в комментариях экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко.

"Бро, приезжай", - позвал Воронин в гости еще одного российского футболиста.

Напомним, завтра экс-клуб Андрея Воронина Ливерпуль сразится в матче за Суперкубок УЕФА с лондонским Челси.