"Одесса - гостеприимный город": экс-футболист сборной России провел отпуск в Украине

Экс-игрок московского Спартака Александр Самедов приехал в гости к Андрею Воронину.
Бывший полузащитник сборной России и московского Спартака Александр Самедов, который этим летом объявил о завершении игровой карьеры, провел отпуск в Украине в гостях у Андрея Воронина.
"Дерибасовская улица - одна из главных улиц города Одессы! А Одесса, как известно, один из самых гостеприимных городов! Как всегда душевно", - написал Самедов в Инстаграме.
"Брат, спасибо за супер отдых!" - поблагодарил россиянин Андрея Воронина.
"Красавцы", - отреагировал в комментариях экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко.
"Бро, приезжай", - позвал Воронин в гости еще одного российского футболиста.
Напомним, завтра экс-клуб Андрея Воронина Ливерпуль сразится в матче за Суперкубок УЕФА с лондонским Челси.