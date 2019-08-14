Лига Европы. Заря - ЦСКА: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров

Заря - ЦСКА / Главред

Завтра, 15 августа, луганская Заря на домашнем стадионе сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против софийского ЦСКА. В первом матче, в столице Болгарии луганчане добились приемлемого результата - 1:1.

Напомним, победитель по сумме двух матчей выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с сильнейшей командой пары Люцерн (Швейцария) – Эспаньол (Испания).

Заря - ЦСКА: где смотреть матч

Болельщики смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале УНИАН 15 августа в 20.00.

Также прямую видео трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

На матч Заря – ЦСКА назначена французская бригада арбитров. Главный арбитр – Амори Делерю. Его ассистентами будут Фредерик Акет и Филипп Жеан. Четвертым арбитром назначен Оливье Тюаль.

Отметим, что ранее Делерю не был главным арбитром матчей с участием украинских команд.

Прогнозы букмекеров

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является Заря. На победу украинского клуба предлагается коэффициент 2,00. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3,30. На успех ЦСКА можно поставить с коэффициентом 3,50.