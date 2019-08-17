Энтони Петтис vs Нэйт Диас: статистика бойцов, когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров

Энтони Петтис vs Нэйт Диас / UFC

18 августа в Анахайме состоится турнир UFC 241, в главном поединке которого чемпион тяжелого веса Даниэль Кормье проведет реванш против Стипе Миочича.

В соглавном бою UFC 241 выйдут в кард Энтони Петтис и Нэйт Диас.

Послужной список бойцов

Энтони Петтис родился 27 января 1987 года в Милуоки. Бывший чемпион UFC в легком весе. Является последним чемпионом WEC в легком весе.

Согласно авторитетному рейтингу ufc.com, Петтис занимал вторую строчку в легком весе в 2015 году и восьмую в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, однако сейчас в десятку лидеров не входит.

Энтони Петтис является обладателем ряда наград спортивных изданий, таких как Sherdog, FIGHT! Magazine, MMA Live.

Профессиональный дебют в MMA у Энтони состоялся в декабре 2007 года. Он остался непобежденным с рекордом 8-0 во всех боях, проведенных в Милуоки, прежде чем дебютировал в WEC.

Тренирует Петтиса знаменитый тренер Джефф "Duke" Руфус.

Энтони Петтис статистика

Нэйтан Диас родился 16 апреля 1985 года в Стоктоне. Младший брат другого известного бойца - Ника Диаса.

Братья Нэйт и Ник славятся своими эпатажными выходками не только за пределами октагона, но и во время боев. Нередко братья пользуются "Стоктонской пощечиной" - это удары ладонями во время боя.

До перехода в UFC, Диас преимущественно выступал в World Extreme Cagefighting (WEC). В 2006 году на WEC 24 сразился с тогдашним чемпионом в легком весе Эрмисом Франсом. Нэйт проиграл бой болевым приемом во втором раунде. Это было последнее мероприятие, которое провел WEC, прежде чем был выкуплен Zuffa.

Обычно побеждает техническим нокаутом, сабмишном или используя различные способы, которые потом помогают принять судьям решение в его пользу. Излюбленный прием - удушение треугольником снизу. Неоднократно были случаи, когда бой выиграл гильотиной.

Нэйт Диас статистика

Прогнозы букмекеров

В ночь с 17 на 18 августа в рамках вечера UFC 241 состоится бой в полусреднем весе между американцами Нэйтом Диасом и Энтони Петтисом.

На победу Энтони Петтиса дают коэффициент 1.70. Поставить на триумф Диаса можно за 2.00. Коэффициенты свидетельствуют о том, что соперники в целом по уровню равны.

Где смотреть бой

Трансляцию боя покажет UFC ТВ 18 августа в 05:00. Также о главных событиях боя расскажет Главред.

UFC 241: весь кард турнира

18 августа в Анахайме состоится большой турнир UFC 241, в главном событии которого чемпион тяжелого веса Даниэль Кормье проведет реванш против Стипе Миочича.

В рамках шоу после долгого простоя наконец возвращается Нэйт Диас, которому будет противостоять Энтони Петтис.

Все поединки турнира:

Тяжелый вес, до 120 кг. Даниэль Кормье (22-1) vs Стипе Миочич (18-3);

Полусредний вес, до 77 кг. Энтони Петтис (22-8) vs Нэйт Диас (19-11);

Средний вес, до 84 кг. Йоэль Ромеро (13-3) vs Пауло Коста (12-0);

Полулегкий вес, до 66 кг. Габриэль Бенитес (21-6) vs Содик Юсуфф (9-1);

Средний вес, до 84 кг. Дерек Брансон (19-7) vs Йен Хейниш (13-1);

Легкий вес, до 70 кг. Джон Макдесси (17-6) vs Девонте Смит (10-1);

Легчайший вес, до 61 кг. Кори Сэндхаген (11-1) vs Рафаэль Ассунсао (27-6);

Легчайший вес, до 61 кг. Мэнни Бермудес (14-0) vs Кейси Кенни (12-1-1);

Легкий вес, до 70 кг. Драккар Клозе (10-1-1) vs Кристос Джиагос (17-7);

Минимальный вес, до 52 кг. Ханна Сайферс (9-3) vs Джоди Эскибель (6-5);

Легчайший вес, до 61 кг. Брэндон Дэвис (10-5) vs Кюнг Хо Канг (15-8);

Наилегчайший вес, до 56 кг. Сабина Мазо (6-1) vs Шана Добсон (3-2).