Даниэль Кормье vs Стипе Миочич: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров

15 августа 2019, 10:50

В главном карде UFC 241 сразятся Даниэль Кормье и Стипе Миочич.

Кормье - Миочич
Кормье - Миочич / UFC

18 августа в Анахайме состоится турнир UFC 241, в главном поединке которого чемпион тяжелого веса Даниэль Кормье проведет реванш против Стипе Миочича. 

Стоит отметить, что бойцы подерутся друг с другом во второй раз. Первый бой завершился победой Кормье нокаутом в первом раунде. 

Послужной список бойцов

Даниэль Кормье является самым титулованным борцом, выступающим в UFC. Чтобы пересчитать все его титулы и награды в борьбе, не хватит пальцев на руках и ногах. Однако главную свою мечту в борьбе Кормье так и не смог осуществить – олимпийские игры остались для него непокоренными, где он смог занять только 4 место в 2004 году. 

Послужной список Кормье в UFC: 22 победы (8 досрочно, 7 решением, 7 сабмишном) и 1 поражение.

Стипе Миочич начал карьеру в единоборствах с победы в чемпионате Кливленда по боксу и участия в лиге NCAA в качестве борца. Как бывший обладатель Золотых Перчаток и борец 1-го дивизиона NCAA, дебютировал в ММА выиграв свои первые 5 боев нокаутом. Продолжил выступления в NAAFS Heavyweight Championship, где заставил Бобби Брентса сдаться многочисленными сильными лоукиками. В Strong Style Fight Team тренируется вместе с одним из российских бойцов - Максимом Гришиным. Любимая ударная техника бокс и муай-тай. Считает своим кумиром Мирко Филиповича.

Послужной список Миочича в UFC: 18 побед (13 досрочно, 4 решением судей) и 3 поражения.

Слова бойцов

Накануне боя оба бойца пребывают в отличном настроении и верят в свой успех.

"Иногда даже оказавшись на самой вершине, бойцы допускают ошибки. Не стоит называть ошибку во втором поединке с Джонсом моей слабостью. Эта ошибка стоила мне победы лишь однажды. Если я попадаю по Миочичу тем ударом из клинча, разве можно назвать это его слабостью? Или он исправит ту ошибку? Я думаю, что он исправит ошибку, как и я, исправив ошибку защиты от ударов ногой в голову. Миочич здорово борется и боксирует. А из таких поединков я обычно выхожу победителем. Я нахожу возможности показать лучшее в реванше", - рассказал Даниэль Кормье в интервью Yahoo Sports.

"Я внимательно разобрал первый поединок против Дэниэля Кормье. Поединок шел правильно. Кормье просто вытащил счастливый билет. Я диктовал темп, мог уходить в любом направлении, работа в клинче - все было здорово. Бросил его на землю, что очень странно. После тычка в глаз я упустил из виду удар. Он только и мог работать оверхендами, а когда попал, то сам был удивлен. Меня мотивировало это поражение, потому что я знаю, что лучше как боец, а все считают, что это не так, ведь я проиграл. В ответном поединке сделаю все, чтобы победить Кормье", - сказал журналистам Миочич. 

Прогнозы букмекеров

На победу Даниэля Кормье дают коэффициент 1.70. Поставить на триумф Миочича можно за 2.20. Эти коэффициенты свидетельствуют, что соперники в целом по уровню равны, но небольшое преимущество букмекера все же отдают опытному Кормье.

Где смотреть бой

Трансляцию боя покажет UFC ТВ 18 августа в 05:00. Также о главных событиях боя расскажет Главред.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Даниэль Кормье новости спорта UFC ТВ Стипе Миочич UFC 241
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:50
Даниэль Кормье vs Стипе Миочич: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров
10:49
Взорвалась и загорелась: пожар полностью уничтожил маршрутку в Киеве Фото Видео
10:45
АЗ Алкмаар - Мариуполь: онлайн трансляция матча Лиги Европы, подробности
10:44
Особо сложное: в чем особенность последнего полнолуния лета 15 августа и влияние на знаки Зодиака
10:23
Второе ЧП за утро: в России самолет исчез с радаров
10:20
"Сиськи появились": Регина Тодоренко показала пышный бюст и завела сеть
09:54
Погода на сегодня: Запад Украины снова накроют дожди Видео
09:28
"Шарма никакого": в Сети разнесли пародиста Зеленского
09:11
Мелкотравчатая коньюктура: почему Зеленскому стоит помнить судьбу Порошенко мнение
09:10
Однажды в Голливуде: обзор без спойлеров 9 фильма Тарантино Фото Видео
09:02
Следом за Facebook в компании Microsoft тоже признались в грешке
08:54
233 человека на борту: в Подмосковье ЧП с самолетом Уральских авиалиний – всё, что известно Фото Видео
08:36
Обречены на имитацию: почему украинские президенты держатся за Минск мнение
08:32
В Одессе резко почернело море: что случилось Фото Видео
07:55
Ядерное ЧП под Архангельском: США обвинили РФ в краже технологий
07:53
Украина открывает ящик Пандоры: чем опасно предоставление упрощенного гражданства иностранцами
07:38
Аджика: рецепт с яблоками, "охренённой" и без варки Фото
07:32
Задержание Грымчака: всплыли новые горячие подробности
07:14
Новый КЗОТ: зачем его менять, и какие льготы отменят
07:10
Купальник хайнек - модный хит пляжного сезона: что это такое и кому идет Фото
07:05
"Как наркоманы": чемпионка мира назвала главную проблему бодибилдинга в Украине Видео
06:55
Смерть путинского мифа: изношенный вождь РФ готовится развязать ядерную войну мнение
06:34
Душа-человек: составлен рейтинг самых добрых знаков Зодиака
06:05
Катастрофа для сосудов: как помочь себе при магнитных бурях 16-17 августа 2019 Видео
05:01
"Тело 16-летней": Ольга Куриленко засветила грудь на пикантном фото
04:19
Ученые рассказали, как легко нравиться женщинам и добиваться от них секса
03:02
Когда будет первый звонок 2019 в Украине и сколько стоит подготовить ребенка к школе Видео
02:27
Ученые определили, что не дает снизить повышенное давление
02:20
Эксперт объяснил, почему Украина не возобновит подачу воды в захваченный Крым
02:11
"Использовал связи": журналист озвучил подробности задержания Грымчака
02:11
Экс-тренер сборной Уэльса сел в тюрьму за домогательства
01:43
Легендарная Пинк покрасовалась в пиджаке от украинского дизайнера
01:24
"Фекалии стекают в Салгир": В Крыму поселки утопают в нечистотах Видео
01:12
Ливерпуль вырвал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видео голов и голевых моментов Видео
01:11
Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке Фото Видео
00:56
Романтика в авто: пара занялась сексом в машине прямо возле полиции
00:23
Какого числа Яблочный спас 2019: традиции и обычаи
00:02
Тука заявил о непричастности МинВОТ к взятке Грымчака
14 августа, среда
23:39
"Под маской патриота - вымогатель": соцсети взорвались после задержания Грымчака
23:16
Лига Европы: результаты матчей третьего квалификационного раунда
23:08
"Стыдно за него": Луценко прокомментировал задержание Грымчака
22:40
Силовики задержали замминистра Грымчака по делу о взятке
22:31
В Госдуме отреагировали на слова Шуфрича о русском языке в Раде
22:24
Почему провал Динамо в Лиге чемпионов вполне закономерен мнение
21:50
Экс-лидер боевиков Бородай пояснил роль Путина в создании "ЛДНР" Видео
21:50
"Настиралась": Оля Цибульская засветила голую грудь
21:49
"Лихость, кураж и молодость": Хирург пораболепствовал по поводу Путина-мотоциклиста
21:31
Стало известно, какие комитеты в Раде хотят Порошенко и его партия
21:13
Под Днепром неравнодушные бросились на поиски исчезнувшей 9-летней девочки Фото
21:05
Кличко пошел в НАБУ и дал показания по делу о взятке от Богдана
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять