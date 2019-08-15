Даниэль Кормье vs Стипе Миочич: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров

Кормье - Миочич / UFC

18 августа в Анахайме состоится турнир UFC 241, в главном поединке которого чемпион тяжелого веса Даниэль Кормье проведет реванш против Стипе Миочича.

Стоит отметить, что бойцы подерутся друг с другом во второй раз. Первый бой завершился победой Кормье нокаутом в первом раунде.

Послужной список бойцов

Даниэль Кормье является самым титулованным борцом, выступающим в UFC. Чтобы пересчитать все его титулы и награды в борьбе, не хватит пальцев на руках и ногах. Однако главную свою мечту в борьбе Кормье так и не смог осуществить – олимпийские игры остались для него непокоренными, где он смог занять только 4 место в 2004 году.

Послужной список Кормье в UFC: 22 победы (8 досрочно, 7 решением, 7 сабмишном) и 1 поражение.

Стипе Миочич начал карьеру в единоборствах с победы в чемпионате Кливленда по боксу и участия в лиге NCAA в качестве борца. Как бывший обладатель Золотых Перчаток и борец 1-го дивизиона NCAA, дебютировал в ММА выиграв свои первые 5 боев нокаутом. Продолжил выступления в NAAFS Heavyweight Championship, где заставил Бобби Брентса сдаться многочисленными сильными лоукиками. В Strong Style Fight Team тренируется вместе с одним из российских бойцов - Максимом Гришиным. Любимая ударная техника бокс и муай-тай. Считает своим кумиром Мирко Филиповича.

Послужной список Миочича в UFC: 18 побед (13 досрочно, 4 решением судей) и 3 поражения.

Слова бойцов

Накануне боя оба бойца пребывают в отличном настроении и верят в свой успех.

"Иногда даже оказавшись на самой вершине, бойцы допускают ошибки. Не стоит называть ошибку во втором поединке с Джонсом моей слабостью. Эта ошибка стоила мне победы лишь однажды. Если я попадаю по Миочичу тем ударом из клинча, разве можно назвать это его слабостью? Или он исправит ту ошибку? Я думаю, что он исправит ошибку, как и я, исправив ошибку защиты от ударов ногой в голову. Миочич здорово борется и боксирует. А из таких поединков я обычно выхожу победителем. Я нахожу возможности показать лучшее в реванше", - рассказал Даниэль Кормье в интервью Yahoo Sports.

"Я внимательно разобрал первый поединок против Дэниэля Кормье. Поединок шел правильно. Кормье просто вытащил счастливый билет. Я диктовал темп, мог уходить в любом направлении, работа в клинче - все было здорово. Бросил его на землю, что очень странно. После тычка в глаз я упустил из виду удар. Он только и мог работать оверхендами, а когда попал, то сам был удивлен. Меня мотивировало это поражение, потому что я знаю, что лучше как боец, а все считают, что это не так, ведь я проиграл. В ответном поединке сделаю все, чтобы победить Кормье", - сказал журналистам Миочич.

Прогнозы букмекеров

На победу Даниэля Кормье дают коэффициент 1.70. Поставить на триумф Миочича можно за 2.20. Эти коэффициенты свидетельствуют, что соперники в целом по уровню равны, но небольшое преимущество букмекера все же отдают опытному Кормье.

Где смотреть бой

Трансляцию боя покажет UFC ТВ 18 августа в 05:00. Также о главных событиях боя расскажет Главред.