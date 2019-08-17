ЦСКА подаст жалобу в УЕФА по матчу Лиги Европы с Зарей

Заря сразится с ЦСКА в третьем раунде Лиги Европы

Софийский ЦСКА, который проиграл Заре в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, подаст жалобу в УЕФА на работу арбитров поединка.

По мнению болгарской команды, на 21-й минуте матча французский рефери Амори Делрю не назначил стопроцентный 11-метровый в ворота Зари, а через две минуты неоправданно удалил игрока ЦСКА и остаток встречи гости вынуждены были играть в меньшинстве, что напрямую отразилось на результате матча.

ЦСКА уже обратился к швейцарским юристам. Если те сочтут дело перспективным, то болгары готовы отстаивать свои права до последнего.

Стоит отметить, что после матча главный тренер ЦСКА Любко Петрович и ряд футболистов команды сказали, что арбитр поединка проигнорировал эпизод с назначением явного пенальти в ворота Зари.

Напомним, что определился соперник Зари в раунде плей-офф Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника сразится за выход в групповой раунд с испанским Эспаньолом, который уверенно прошел швейцарский Люцерн (две победы по 3:0).