UFC 241: Миочич вырубил Кормье и вернул чемпионский пояс

Кормье - Миочич / UFC

Завершился главный бой турнира UFC 241 в Анахайме, в котором за чемпионский пояс встречались представители тяжелого веса Даниэль Кормье и Стипе Миочич.

Миочич, владевший титулом хэвивейта с мая 2016 по июль 2018 года, провел 3 успешные защиты и тем самым установил рекорд дивизиона. Стипе был нокаутирован в поединке с Кормье и с тех пор в октагон не выходил, ожидая шанса на реванш. Миочич получил желаемое и обещал вернуть пояс. Свое обещание он сдержал.

Американский боец хорватского происхождения одержал победу над 40-летним ветераном нокаутом.

В первом раунде зрители увидели очень яркий момент: Кормье взял Миочича на плечи, продержал более 10 секунд и уронил. В дальнейшем казалось, что Даниэль владеет преимуществом. Однако в четвертом раунде он пропустил серию резких ударов, после чего судья остановил бой.

Миочич нанес 102 удара, из которых цели достигли 57.

Wow @stipemiocic con un golpe al cuerpo que siente DC y se le va encima!!! #UFC241pic.twitter.com/6kcjS9Ucxe — UFC Español (@UFCEspanol) 18 августа 2019 г.

Напомним, что в основном карде UFC 241 Нэйт Диас победил Энтони Петтиса единогласным решением судей.