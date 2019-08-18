UFC 241: Диас победил Петтиса

Энтони Петтис vs Нэйт Диас / UFC

В основном карде Нэйт Диас победил Энтони Петтиса единогласным решением судей и триумфально вернулся в октагон после трехлетнего перерыва.

Диас победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой прошел без нокдаунов.

Победитель нанес 202 удара, из которых цели достигли 127. Также Нэйт совершил один перевод в партер.

Отметим, что для Диаса это 21-я победа в 32 боях. Примечательно, что он свой последний бой до сегодняшнего дня провел в 2016 году против ирландца Конора Макгрегора, когда уступил решением судей.