Волейболист обозвал российскую фигуристку чучелом

Туктамышева / Sports

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о судействе в матче 6 тура российской Премьер-лиги Зенит - Ахмат, который закончился со счетом 0:0. Его обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

"Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием Тосно, Динамо (Санкт-Петербург) и Амкара, - написала фигуристка в Твитере.

На что моментально отреагировал бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов.

"Помолчи лучше, чучело", - ответил он на пост фигуристки.