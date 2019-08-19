Волейболист обозвал российскую фигуристку чучелом

Известный российский волейболист оскорбил в сети Елизавету Туктамышеву.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о судействе в матче 6 тура российской Премьер-лиги Зенит - Ахмат, который закончился со счетом 0:0. Его обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.
"Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием Тосно, Динамо (Санкт-Петербург) и Амкара, - написала фигуристка в Твитере.
На что моментально отреагировал бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов.
"Помолчи лучше, чучело", - ответил он на пост фигуристки.
Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча Зенит - Ахмат ещё никто не добрался.— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 18 августа 2019 г.
Предлагаю чтобы отныне он судил только матчи с участием Тосно, Динамо СПб и Амкара https://t.co/UlloqzxssD
Стоит отметить, Тосно и Амкар перестали существовать в 2018 году, а Динамо из Санкт-Петербурга переехало в Сочи, и отныне играет там.
Напомним, в матче Зенит - Ахмат украинский защитник Ярослав Ракицкий стал инициатором драки. Он был недоволен тем, что игроки Ахмата, оказавшись на газоне затягивают время. Украинец в эмоциональной форме с хлопками принялся призывать соперников поскорее подниматься, в результате чего нервы сдали уже у игроков Ахмата – и завязалась потасовка.