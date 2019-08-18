Ракицкий спровоцировал драку в чемпионате России

Ярослав Ракицкий спровоцировал драку / ФК Зенит

Украинский защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий стал участником массовой потасовки в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против Ахмата (0:0).

Зенит с 7-й минуты играл в большинстве после удаления защитника грозненцев Ризвана Уциева, но все равно не сумел победить. Кроме того, на последних секундах матча футболисты Зенита подрались с игроками Ахмата.

Затеял драку Ярослав Ракицкий. Он был недоволен тем, что игроки Ахмата, оказавшись на газоне затягивают время. Украинец в эмоциональной форме с хлопками принялся призывать соперников поскорее подниматься, в результате чего нервы сдали уже у игроков Ахмата – и завязалась потасовка.

По итогам конфликта главный арбитр наказал украинца желтой карточкой.

Напомним, Ярослав Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера минувшей зимой. В составе питерского клуба он стал чемпионом России.