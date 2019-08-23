Заря провалила испанский экзамен: видео голов

23 августа 2019, 00:01

Луганчане провалились во втором тайме с Эспаньолом. Пропустив три гола, они практически потеряли шансы на выход в групповой этап.

Заря провалилась в матче с Эспаньолом
Заря провалилась в матче с Эспаньолом / УЕФА

Луганская Заря сегодня сдавала серьезный экзамен на прочность. Соперником луганчан в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы был испанский Эспаньол.

На предыдущей стадии Заря прошла софийский ЦСКА, а Эспаньол выбил из турнира швейцарский Люцерн. Матч обещал быть интересным и сполна оправдал надежды болельщиков.

Стоит отметить, что Заря не играла на отбой, а действовала открыто. Первый тайм запомнился вязкой борьбой и красивым голом Кочергина на 38-й минуте. Отличная сыгранность между Кочергиным и Кабаевым позволила первому выскочить на ударную позицию. Футболист Зари не растерялся и переиграл голкипера, точно пробив в правый нижний угол - 0:1. Концовка первого тайма была нервной, но луганчане выстояли. Хотя пришлось изрядно поволноваться. 

Второй тайм начался с атак хозяев, и на 58-й минуте они своего добились. Факундо Феррейра хорошо сыграл на втором этаже в штрафной, откликнувшись на навес, который сделал У Лей. После забитого гола игра в целом выровнялась и острых моментов не было. На 75-й минуте сердца украинских болельщиков замерли. Рефери матча поставил пенальти за игрой рукой Михайличенко. Никита Шевченко отбил удар, но счастье длилось не долго. Буквально через несколько минут счет стал 3:1 в пользу каталонцев. Голами отметились Хави Лопес и Матиас Варгас. 

Концовка матча была нервной, но больше голов болельщики голов не увидели. Надежда на ответный матч, но честно говоря шансы Зари на выход в групповой этап выглядят призрачными.

Лига Европы. Раунд плей-офф:

Эспаньол (Испания) - Заря (Украина) - 3:1 (0:1)

Эспаньол: Диего Лопес, Хави Лопес (к), Льюис Лопес, Калеро, Вила (Санчес, 46), Гранеро, Иттураспе (Роха, 20), Дардер, Пуадо (Варгас, 72), Феррейра, У Лей

Зоря: Шевченко (к), Тимчик, Абу Ханна (Белый, 80), Чеберко, Михайличенко, Кочергин, Леднев, Иванисеня (Арвеладзе,90+1), Лунев (Юрченко, 64), Кабаев, Громов 

Голы: Кочергин (38), Феррейра (58), Хави Лопес (79), Варгас (81)

На 76-й минуте Эстебан Гранеро не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Феррейра (21), Абу Ханна (24), Громов (45+4).

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