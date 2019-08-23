"Хочу реванш с Хабибом" - Конор Макгрегор

Конор МакГрегор / Delfi.ua

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, что хочет снова сразится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Я хочу вернуть свой титул чемпиона мира и взять реванш.

Хабиб убегал первый раунд. Он не наносил удары, а сразу прошел в ноги. Хабиб говорит, что разговаривал со мной в клетке, но от него не было и шепота, пока он не оказался в доминирующей позиции.

Единственная причина, по которой он оказался в этом положении - я относился с неуважением и отвлекся на миллисекунду.

Но есть много вещей, которые я извлек из этого. Я могу вернуться и отомстить", – цитирует Макгрегора ESPN.

Напомним, после победы над Макгрегором в титульном поединке на турнире UFC 229 в октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и набросился на тренера ирландца Диллона Дэниса, который позволял себе оскорбительные выкрики в сторону россиянина. В результате вспыхнула массовая драка между командами.