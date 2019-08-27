Александр Поветкин vs Хьюи Фьюри: когда поединок, где смотреть, прогнозы букмекеров

Александр Поветкин vs Хьюи Фьюри

31 августа в Лондоне состоится вечер бокса, главной изюминкой которого будет поединок за вакантный титул чемпиона по версии WBC в легком весе украинца Василия Ломаченко с англичанином Люком Кэмпбэллом.

В андеркарте этого поединка за титул чемпиона по версии WBA International в супертяжелом весе сразятся россиянин Александр Поветкин и британец Хьюи Фьюри.

Русский витязь возвращается

39-летний Александр Поветкин на покой не собирается. Русский витязь не дрался с сентября 2018 года. Прошлой осенью в Лондоне он рухнул в нокаут от рук тогда еще самого титулованного тяжеловеса планеты Энтони Джошуа и, казалось, упустил последнюю возможность стать чемпионом мира.

Спустя год российский боксер получил шанс вновь побиться за титул в значимом поединке на Туманном Альбионе.

На этот раз напротив Поветкина в ринге будет стоять молодой и крепкий тяжеловес Хьюи Фьюри, брат знаменитого Тайсона Фьюри. 24-летний Фьюри одержал две победы подряд после поражения от болгарина Кубрата Пулева осенью 2018 года.

На кону в поединке будет стоять пояс WBA International, который позволит его новому обладателю впоследствии подраться за полноценный мировой титул с одним из лидеров дивизиона (Уайлдером или Руисом/Джошуа).

Где смотреть поединок

В прямой трансляции поединок покажет на территории Украины телеканал Интер. Начало трансляции - в 22:00. Кроме того, в студии программы Великий бокс ведущий вместе с экспертами обсудят шансы соперников до поединка и поделятся впечатлениями от боя.

Также о главных событиях боя расскажет Главред.

Прогнозы букмекеров

Фаворитом поединка является Александр Поветкин. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценивается котировкой 26.00. Показатели на успех Фьюри достигают коэффициента 2.90.