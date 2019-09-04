Нурмагомедов обогатится за бой с Порье на 6 миллионов долларов

Абдулманап Нурмагомедов с Хабибом / Спорт-Экспресс

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за бой с американцем Дастином Порье получит более 6 миллионов долларов, сообщил его отец Абдулманап Нурмагомедов.

"Гонорар будет в три раза больше, чем за бой с Макгрегором. Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену. Два миллиона маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как – Хабиба", — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Напомним, что титульный бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.