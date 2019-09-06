Российский боец хочет сразится с Макгрегором

Зубайра Тухугов / fightnews.info

Российский боец UFC Зубайра Тухугов хочет провести поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях шотландцем Конором Макгрегором.

"Я хочу этот бой, я готов. Но мне нужно провести еще два-три поединка. Артем Лобов? Этот бой мог бы быть интересным, но он боец ниже среднего уровня", - цитирует Тухугова ТАСС.

Зубайра Тухугов в последний раз выходил в октагон 14 мая 2016 года на турнире UFC 198, на котором раздельным решением судей уступил Ренато Карнейро. На счету россиянина четыре поединка в UFC, в трех из которых он одержал победу.

Напомним, Тухугов вернется в октагон на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Соперником россиянина станет дебютант организации британский боец Лерон Мерфи.