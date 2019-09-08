"Когда видел папахи, заряжался энергией" - Хабиб Нурмагомедов

8 сентября 2019, 00:39

Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский пояс уверенной победой над американцем Дастином Порье.

Хабиб Нурмагомедов уже приехал на место боя
Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский пояс

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от победы над Дастином Порье в главном бою турнира в Абу-Даби.

"Не знаю, почему у меня столько всего в жизни. Спасибо богу, отцу, который здесь, а также тренеру Мендесу, брату, всем. Мы вместе родились, росли, и я имею все благодаря им - отцу, спарринг-партнерам, братьям, Исламу, Зубе, всем. Кого забыл - извините. Моим дядям спасибо. Спасибо всей моей команде.

У нас с Дастином было большое уважение друг к другу и до боя. Совсем иные отношения по сравнению с прошлым боем, когда мне противостоял этот засранец. Я тогда много сумасшедших поступков совершил. Но хочу все забыть. Мы показываем, что такое MMA. Главное здесь - респект. Когда ты приходишь в спортзал, первое, что тебе говорит тренер и чему тебя учат все, - ты должен уважать зал, партнеров, тренеров, должен поддерживать зал в чистоте. Уважение превыше всего. MMA - это не о трештокинге. Это показывает Дастин и его прекрасная команда.

Большое спасибо всем, кто приехал из России, Дагестана, всех стран СНГ, всего мира. Я вижу здесь столько папах. Очень горд этим. Это культура не только Дагестана, не только Чечни, Игнушетии - всего Северного Кавказа. Я вырос в горах, мы там носим папаху не потому, что каждый может носить. У тебя в первую очередь должна быть честь, ты должен быть мужчиной. Женщины у нас папахи не носят. Настоящие мужчины носят папахи. Когда я видел эти папахи, заряжался энергией. Больше спасибо всем", - сказал журналистам после победы Нурмагомедов. 

Напомним, Хабиб победил Порье удушающим приемом в третьем раунде.

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