Витаутаутас Паунксинс: Благодаря харизме Шевченко ваши футболисты поверили в себя

12 сентября 2019, 11:03

Литовский футбольный чиновник Витаутаутас Паунксинс оценил шансы сборной Украины на выход на Евро-2020.

Витаутаутас Паунксинс
Витаутаутас Паунксинс / Фото из личного архива

Сборная Украины набрала 13 очков после пяти туров и имеет отличные шансы пробиться на Евро-2020. Судьба путевки решится в ближайшем матче со сборной Литвы, который состоится через месяц. В случае победы, наша команда практически оформит выход на Евро.

Главред пообщался с литовским футбольным чиновником Витаутаутасом Паунксинсом, а тот в свою очередь оценил шансы сборной Украины, рассказал о феномене нашей сборной, а также оценил шансы украинских клубов в еврокубках.

- Как вы оцените выступление в этом отборочном цикле соперника вашей сборной?

- Мне кажется, что в нашей группе уже все решено. Украина – это высококлассная сборная, в которой играют мастера очень высокого уровня. Мне очень симпатизирует стиль вашей сборной. Я даже, ни на минуту не сомневаюсь, что она выйдет на чемпионат Европы с первого места в группе.

- На ваш взгляд, за счет чего сборная Украины в этом отборочном цикле демонстрирует стабильно высокие результаты?

- За счет единства и мастерства игроков. Все ребята стараются и выкладываются на все сто процентов. Посмотрите каждый матч вашей сборной – это настоящий шедевр. Все игроки играют слаженно, разыгрывают комбинации и выводят на ударные позиции нападающих, которые в свою очередь качественно выполняют работу. Ваша сборная на верном пути и скоро вы отлично пошумите в Европе.

Сборная Украины показывает образцовую игру в обороне. В пяти матчах группового этапа Украина пропустила лишь однажды – Андрея Пятова огорчил форвард сборной Люксембурга. Такой же показатель пропущенных мячей имеют только сборные Англии и Бельгии. Это все феноменально. Искренне желаю успеха вашей команде на чемпионате Европы.

- Как вы считаете, в чем феномен удачных выступлений нашей команды?

- Безусловно, в Андрее Шевченко. Он мастер. Благодаря его харизме и опыту ребята поверили в себя, свои возможности и максимально раскрепостились. Это все в сумме, и дало победные результаты.

- Литва во все времена славилась хорошими игроками, которые с успехом выступали на европейской арене. Чего не хватает вашей сборной, чтобы достойно выступать в отборочных циклах?

- Вы правы, во все времена наша страна была кузницей футбольных талантов. Многие ребята переходили в сильные европейские клубы и были там, на ключевых ролях. Касательно сборной, то тут все плачевно. Наверное, у нас нет единства. Наша сборная сейчас напоминает сдобную булочку – кто хочет, тот надкусит, а кто захочет, тот и съест.

- Неужели ситуация не изменится?

- Я не пророк, чтобы видеть будущее. Искренне надеюсь, что в скором будущем мы сможем хорошенько шуметь в Европе. А как будет – увидим.

- Проблема в главном тренере?

- Нет не в тренере. Урбонас – очень хороший специалист, который всем доказал, что достоин тренировать сборную. Проблема кроится в подсознании игроков. Возможно, когда они выходят на поле у них уже начинается мандраж, который отображается на их результатах.

- Впереди старт еврокубковой кампании, где выступят Шахтер, Динамо и Александрия. Как вы считаете, кто из наших клубов сможет выйти из группы?

- На мой взгляд, самые высокие шансы имеет киевское Динамо. Копенгаген, Лугано и Мальме – проходимые соперники. Думаю, что киевляне без проблем преодолеют этот барьер.

Касательно Шахтера, то у горняков группа сложнее. Я считаю, что загребское Динамо и итальянскую Аталанту горняки обыграют. Самый сложный соперник – английский Манчестер Сити. Если Шахтер сумет продемонстрировать бойцовский характер, то никаких проблем не будет, и он шагнет в еврокубковую весну.

Что касается Александрии, то тут все сложно. Во первых – это дебютант, во вторых – соперники попались сложные, в третьих – по подбору игроков украинцы уступают соперникам. Я не верю, в то, что Александрия сможет выйти из группы. Реальные фавориты – это немецкий Вольфсбург и бельгийский Гент. 3-4 место в группе разделят Александрия и Сент-Этьен.

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