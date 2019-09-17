Названо имя нового соперника Беринчика: когда и где пройдет бой

Денис Беринчик проведет бой с мексиканским спортсменом / instagram.com/berinchyk

В начале октября украинский боксер Денис Беринчик защитит свой титул чемпиона WBO International в легком весе в бою со спортсменом из Мексики.

Новый соперник Беринчика - Патрицио Лопес Морено, говорится на странице K2 Promotions в Facebook.

Украинский чемпион встретится на ринге с мексиканцем 5 октября под Киевом - в городе Бровары - в торгово-развлекательном центре Терминал.

Новый соперник Дениса Беринчика - Патрицио Лопес Морено / Скриншот с facebook.com/K2Ukraine

Напомним, в апреле в киевском Дворце спорта Денис Беринчик защитил титул чемпиона WBO International в легком весе - победил претендента на его чемпионский пояс - боксера из Японии Нихито Аракаву.