Названо имя нового соперника Беринчика: когда и где пройдет бой

Украинский чемпион проведет бой с мексиканцем под Киевом.
В начале октября украинский боксер Денис Беринчик защитит свой титул чемпиона WBO International в легком весе в бою со спортсменом из Мексики.
Новый соперник Беринчика - Патрицио Лопес Морено, говорится на странице K2 Promotions в Facebook.
Украинский чемпион встретится на ринге с мексиканцем 5 октября под Киевом - в городе Бровары - в торгово-развлекательном центре Терминал.
Напомним, в апреле в киевском Дворце спорта Денис Беринчик защитил титул чемпиона WBO International в легком весе - победил претендента на его чемпионский пояс - боксера из Японии Нихито Аракаву.