Мордобой в караоке: российские боксеры поупражнялись в хуках на росгвардейцах

Боксерская вечеринка завершилась потасовкой/ Скриншот видео с youtube.com

В ночь с 19-го на 20 сентября российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле Хайят в Екатеринбурге. Инцидент произошел прямо во время чемпионата мира, а буянили спортсмены настолько бурно, что их пришлось разнимать бойцам Росгвардии.

Самыми активными участниками драки с росгвардейцами были Владислав Носовец – из Федерации бокса Татарстана и Шамиль Пирнаев – тренер сборной из Дагестана, сообщает телеграм-канал Baza.

По словам очевидцев, около трех часов ночи участники боксерской вечеринки ввалились в караоке-бар. Причем, уже в этом момент они были не совсем в себе и не особо понимали, что вокруг происходит. Потом несколько боксеров из российских региональных федераций подрались между собой. Пока их разнимали, другие боксеры продолжали петь.

Читайте такжеВиталий Кличко рассказал, как попросил $2 млн за драку в ресторанеНа вызов в отель приехали бойцы Росгвардии в шлемах и бронежилетах и начали переговоры с участниками гулянки. Боксеры сразу стали угрожать росгвардейцам. Один из спортсменов заявил, что он - бывший боец спецназа ФСБ и воевал по всему миру. И хотя обошлось не без потасовки, самых пьяных боксеров удалось совместными усилиями затолкать в номера отеля.

Напомним, ранее россияне устроили драку на борту самолета Турецких авиалиний рейса Стамбул - Екатеринбург. Кроме того, два десятка россиян устроили мордобой в центре Кракова.