"Судья - п***рас": на матче Кубка Украины разгорелся скандал

Григорий Коздловский / фото: ФК Рух

Судьи матча 1/16 финала Кубка Украины против поддались жесткой критике со стороны президента футбольного клуба Рух. Григорий Козловский обматерил арбитра во время матча против Мариуполя.

Так, Козловский набросился на Дмитрия Кривушкина, который на 77-й минуте удалил с поля футболиста Руха.

"Хочу проявить уважение к Мариуполю. Но чем ближе мы к УПЛ, тем больше понимаю комментарии "Динамо" Киев о том, что такое донецкое судейство. Я извиняюсь, буду прямолинейным. Все болельщики сегодня кричали, что судья - п***рас. Мне как президенту сложно не согласиться, реально - п***рас", - заявил Козловский.

При этом он указал, что не боится наказания или критики в свой адрес за сказанное.

"С такими судьями у меня уже есть две ходки, пусть третью дают. Я высказываю мысль людей, потому что абсолютно согласен с ней", - подытожил президент Руха.

Напомним, что ранее бывший тренер луганской Зари Юрий Вернидуб заявил, что у украинских футбольных тренеров, зачастую присутствует завышенная самооценка.