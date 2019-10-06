"Носатый придурок, го*но, надеру задницу": Беринчик вызвал на бой американских боксеров

Украинский боксер Денис Беринчик в оригинальной форме вызвал на бой двух известных американских боксеров - Джервонта Дэвиса и Теофимо Лопеса.

О желании встретиться с американцами Беринчик заявил сразу после своего победного боя, в котором сокрушил мексиканца Патрицио Лопеса Морено.

Отметим, что Беринчик не стеснялся в выражениях и откровенно провоцировал американских боксеров.

"Сегодня меня интересуют Джервонта Дэвис и Теофимо Лопес, этот носатый придурок. Он слишком много разговаривает. Пускай сперва попробует себя против обладателя серебряной медали, а потом прыгает на Василия Ломаченко. Думаю, он проиграет Ричарду Комми и, может, захочет организовать бой со мной. Лопес и Джервонта, если у вас есть какой-то промежуток - присылайте контракт, я с удовольствием надеру вам задницу. Вы все в Америке - го*но", - заявил Беринчик после выигранного боя.

Накануне вечером Беринчик победил Морено единогласным решением судей: 120:108, 120:108, 120:109.

Напомним, в апреле в киевском Дворце спорта Денис Беринчик защитил титул чемпиона WBO International в легком весе - победил претендента на его чемпионский пояс - боксера из Японии Нихито Аракаву.