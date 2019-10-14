Московский Спартак и одесский Черноморец сменили тренеров / Фото: Коммерсантъ

Главным тренером клуба Черноморец стал Остап Маркевич – один из сыновей Мирона Маркевича.

Игрокам одесской команды его представят 15 октября. Другие детали сотрудничества не разглашаются.

А вот главным тренером московского Спартака стал немец Доменико Тедеско. Он тренировал Шальке с 2017 по 2019 год. Под его присмотром команда стала серебряным призером Бундеслиги 2018.

Черноморец занимает сейчас 11-е место в турнирной таблице Первой лиги: у него 14 очков в 12 матчах. Спартак на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата РФ с 14 очками.

Напомним, бывший тренер донецкого Шахтера, санкт-петербургского Зенита и сборной Турции Мирча Луческу ведет переговоры о работе в качестве главного тренера московского Динамо.