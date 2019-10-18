Жена Усика показала сногсшибательную фигуру в микробикини. Фото

Александр Усик с женой / Фото из архива Екатерины Усик

Звезда украинского бокса Александр Усик после восхитительного дебюта в супертяжах остался на отдых в США. Компанию спортсмену составила его супруга Екатерина.

Усик с женой расслабляются, катаются на яхте, купаются в океане и просто весело проводят вместе время. Фотографии с отдыха украинского боксера опубликовал Вelowthebeltboxing в своем Instagram-аккаунте.

На одном из снимков супруга Усика стоит на яхте в черным микротрусиках и белом топе. Благодаря шикарной и подтянутой фигуре Екатерина может себе позволить столь смелый наряд. На втором же снимке девушка в микрошортах, которые очень выгодно подчеркивают ее стройные ноги.

Стоит отметить, что Усик не только отдыхает в Калифорнии, но и поддерживает своего друга Александра Гвоздика перед боем с россиянином Артуром Бетербиевым.

Напомним, что украинец Александр Гвоздик выйдет на ринг против Артура Бетербиева в ночь на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии.