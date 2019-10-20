Избитый россиянином Гвоздик застрял в госпитале: тренер рассказал о тревожных симптомах

Александр гвоздик попал в больницу / Фото: twitter.com/trboxing

Проигравший в бою россиянину Артуру Бетербиеву украинский боксер Александр Гвоздик остается в госпитале Филадельфии.

По словам тренера украинского боксера Тедди Атлас, у Гвоздика продолжаются головные боли, передает ESPN.

"Я все еще рядом с Александром в госпитале. Привез его сюда вчера, потому что от ударов Бетербиева были головные боли. Его обследовали доктора, сделали МРТ, увидели там что-то маленькое, а после повторного сканирования доктор решил, чтобы Александр на сутки остался в госпитале в целях безопасности", - рассказал Атлас.

Он добавил, что после госпиталя Гвоздик должен отправиться в Нью-Йорке.

"Затем в понедельник полетит домой. С ним все в порядке. Мы делаем это в качестве меры предосторожности", - пояснил Атлас.

Напомним, после проигрыша боя россиянину Артуру Бетербиеву украинский экс-чемпион мира Александр Гвоздик оказался в больнице.

Отметим, что что бой Гвоздик – Бетербиев стал уже второй встречей боксеров. Их первая встреча на ринге состоялась 10 лет назад - в 2009 году, когда оба боксера были любителями. Тогда Гвоздик проиграл уже в первом раунде.